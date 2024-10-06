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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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При себе ножи и бутылки с бензином: На границе с Эстонией задержана молодая украинка - шла в Россию

При себе ножи и бутылки с бензином: На границе с Эстонией задержана молодая украинка - шла в Россию

Коллаж Царьграда На границе с Эстонией задержана молодая украинка, которая рвалась в Россию. При себе у предполагаемой 18-летней диверсантки были ножи и бутылки с бензином.

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Комментарии
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Наталия
Там подавляющее большинство именно такие. И это не лечится. Пропаганда была и есть очень грамотная, и почва изначально тоже весьма благодатная.  За минувшие более, чем  30 лет,  проснулись старые амбиции и претензии,  все, что они прятали и скрывали, и выросло новое, полностью  переформатированное поколение наших откровенных врагов.
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