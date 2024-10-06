Коллаж Царьграда На границе с Эстонией задержана молодая украинка, которая рвалась в Россию. При себе у предполагаемой 18-летней диверсантки были ножи и бутылки с бензином.
При себе ножи и бутылки с бензином: На границе с Эстонией задержана молодая украинка - шла в Россию
Комментарии
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Наталия
Там подавляющее большинство именно такие. И это не лечится. Пропаганда была и есть очень грамотная, и почва изначально тоже весьма благодатная. За минувшие более, чем 30 лет, проснулись старые амбиции и претензии, все, что они прятали и скрывали, и выросло новое, полностью переформатированное поколение наших откровенных врагов.
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6 час.
валерия
"...Зачем она рвалась в Россию - пока неизвестно..." Да уж. Задача для академика. Эта тварь и подобные ей уже никогда не станут людьми. Их вырастили злобными, полными ненависти и тупой злости. Никакое исправление им не поможет. Только гильотина!
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6 час.
Юрий Золотарев
Ну шо ж делать? Ё-нулась лахудра! На почве "славаукраинихерроямслава". Не первая, не последняя. Всех придётся "лечить": кого пулей, кого - зоной.
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5 час.
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