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ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК и логистике ВСУ

ВС РФ нанесли групповой удар по объектам ВПК и логистике ВСУ

В ночь на 5 сентября бойцы Вооруженных сил Российской Федерации нанесли групповой удар по металлургическим предприятиям, логистическим центрам и электроподстанции, задействованным в интересах ВСУ.

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