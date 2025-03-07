Канада на грани: возможна ли война с США и какие шансы на успех? Ирэн ОрлонскаяВ последнее время в отношениях между США и Канадой наблюдается нарастание напряженности, что вызывает опасения по поводу возможных ответных мер со стороны Канады.
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