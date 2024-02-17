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Times: Принц Гарри готов временно взять на себя королевские обязанности

Times: Принц Гарри готов временно взять на себя королевские обязанности

Согласно информации, опубликованной в газете The Times, принц Гарри, младший сын короля Великобритании Карла III, готов временно вернуться к исполнению королевских обязанностей в связи с состоянием здоровья своего отца, который проходит лечение от рака.

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