Times: Принц Гарри готов временно взять на себя королевские обязанности

Согласно информации, опубликованной в газете The Times, принц Гарри, младший сын короля Великобритании Карла III, готов временно вернуться к исполнению королевских обязанностей в связи с состоянием здоровья своего отца, который проходит лечение от рака.
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