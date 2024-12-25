В популярных торговых сетях Симферополя нашли фальсифицированное сливочное масло

В популярных торговых сетях Симферополя нашли фальсифицированное сливочное маслоСпециалистами Россельхознадзора были отобраны пробы сливочного масла различных торговых марок на крымских предприятиях и в магазинах (торговых сетях).
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