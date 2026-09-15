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Оружие в космосе, анонимное информирование и развитие креативной экономики

Оружие в космосе, анонимное информирование и развитие креативной экономики

- США заявили о наличии орбитального оружия для контроля над космосом; - Число многодетных семей в России выросло почти на 16% с 2024 года; - Россияне смогут анонимно сообщить в ЦБ о теневых главах финорганизаций; - Еврокомиссия 17 сентября представит законопроект о защите детей в интернете; - Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики России.

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