Оружие в космосе, анонимное информирование и развитие креативной экономики

- США заявили о наличии орбитального оружия для контроля над космосом; - Число многодетных семей в России выросло почти на 16% с 2024 года; - Россияне смогут анонимно сообщить в ЦБ о теневых главах финорганизаций; - Еврокомиссия 17 сентября представит законопроект о защите детей в интернете; - Правительство утвердило стратегию развития креативной экономики России.