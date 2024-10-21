Двукратный рост. Почему подорожает незамерзайка и ощутили ли уже повышение на Алтае?

Эксперты рассказали, что происходит с ценами на стеклоомывающую жидкость Из-за подорожания спирта стоимость стеклоомывающей жидкости в России к зиме может вырасти в два раза по сравнению с прошлым годом, об этом предупреждает Mash.
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