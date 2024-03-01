Врач пойдет под суд за взятку в 200 тысяч от ритуальщиков во Владивостоке

Global Look Press/Nikolay Gyngazov Во Владивостоке старший врач городской станции скорой помощи пойдет под суд за получение крупной взятки от ритуальной компании и передачу данных об умерших, сообщили в прокуратуре Приморья.
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