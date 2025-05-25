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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чейл Соннен: «Пимблетт – будущая звезда UFC. Он поднимается с космической скоростью»

«Хотите знать, кто станет следующей большой звездой? Все постоянно это обсуждают. Илия Топурия, Ислам Махачев или Шон О’Мэлли? Или Алекс Перейра? Знаете, что я думаю? Это будет Пэдди Пимблетт.

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