Чейл Соннен: «Пимблетт – будущая звезда UFC. Он поднимается с космической скоростью»

«Хотите знать, кто станет следующей большой звездой? Все постоянно это обсуждают. Илия Топурия, Ислам Махачев или Шон О’Мэлли? Или Алекс Перейра? Знаете, что я думаю? Это будет Пэдди Пимблетт.