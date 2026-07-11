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Аргументы недели

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Китайские туристы чаще всего посещают «Аврору», Эрмитаж и Царское Село

Китайские туристы чаще всего посещают «Аврору», Эрмитаж и Царское Село

Крейсер «Аврора», Государственный Эрмитаж и музей-заповедник «Царское Село» остаются самыми популярными достопримечательностями Санкт-Петербурга у туристов из Китая.

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