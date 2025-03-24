"Затаились": Путин получил письмо генерала Попова. Ветеран "Вагнера" рассказал, что происходит сейчас

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Комментарии
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Ed
Это не почему то - это типично. Та муть, которая всю жизнь играет в службу Отечеству  понимает, что будут делать эти ребята с ними, когда защита судоблудием и личной протекцией будет снята. Вот они загодя и уничтожают достойных, что бы самим под таких нарисоваться  пустопорожней, в основном,  прессе. Если обратили внимание, что все воинские таланты из Донецка оказались уничтоженными,   сами же и ответите почему. Причем не хило  разваливавшие армию за бабло на свободе и процветают.
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6 час.
E
Ed
Где вы найдете таких генералов? По наградам или по заслугам искать будете?
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6 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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1 час.
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