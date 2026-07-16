Компания «ВентМодерн» из Химок полностью заместила импортные комплектующие для систем вентиляции

В городе Химки, микрорайоне Подрезково, на улице Центральной, дом 2/5, находится предприятие «ВентМодерн», которое производит широкий спектр продукции для систем вентиляции и кондиционирования: вентиляторы, воздушные клапаны, сэндвич-панели, каплеуловители, решетки, пластиковый и алюминиевый профиль.
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