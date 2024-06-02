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Глава GIM Unimpresa Торрембини: итальянские компании адаптировались в России

Глава GIM Unimpresa Торрембини: итальянские компании адаптировались в России

Многие итальянские компании продолжают работать на российском рынке и не планируют покидать страну. Об этом РИА «Новости» заявил президент Ассоциации итальянских предпринимателей в России (GIM Unimpresa) Витторио Торрембини.

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