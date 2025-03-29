Бренд Victoria's Secret может вернуться в Россию

Бренд нижнего белья Victoria's Secret, покинувший Россию, может вернуться на рынок. Компания подала две заявки на регистрацию товарного знака в Роспатент, планируя производить и продавать в России нижнее белье, спортивную одежду, косметику и другие товары.
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