Юрист Русяев предупредил о важных изменениях для водителей с 1 апреля

Управляющий партнёр компании «Русяев и партнёры», юрист Илья Русяев в беседе с RT напомнил, что с 1 апреля 2025 года в нормативное регулирование сферы дорожного движения вносятся изменения, затрагивающие как российских, так и иностранных водителей.