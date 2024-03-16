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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Йоханнес Бо выиграл свой пятый Большой хрустальный глобус, опередив Пуаре и Ульриха. Больше только у Фуркада и Бьорндалена

Сегодня норвежский биатлонист выиграл пасьют на этапе Кубка мира в Кэнморе и досрочно обеспечил себе победу в общем зачете соревнований.

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