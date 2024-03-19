IT-специалист Клименко объяснил, может ли Apple превратить айфоны россиян в куски железа

МОСКВА, 19 марта, ФедералПресс. Экс-советник президента РФ по развитию Интернета и председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко заявил о реальной возможности отключения всех iPhone в стране.
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