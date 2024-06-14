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Экс-хавбек «Локо» Рыбчинский и защитник «Зенита» Касимов переходят в «Оренбург» (Иван Карпов)

Сегодня 25-летний экс-хавбек «Локомотива» и 21-летний защитник «Зенита» пройдут медосмотр в команде Давида Деограсии, после чего подпишут контракты на 2 и 3 года соответственно, сообщает инсайдер Иван Карпов.

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