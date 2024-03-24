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Екатеринбург и мир

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Пятая региональная научно-практическая конференция «Строгановские чтения

Пятая региональная научно-практическая конференция «Строгановские чтения» пройдёт 26 марта на площадке школы №22 посёлка Билимбай.

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Комментарии
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ГМ
Георгий Мокрушин
Сколько мероприятий, умотаться)
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3 час.

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