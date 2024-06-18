"Ведомости": в России могут запустить эксперимент по маркировке банкоматов

В России предложили запустить эксперимент по маркировке банкоматов. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на письмо директора департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга РФ Юрия Плясунова, которое в конце марта было направлено в Центр разработки перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак").