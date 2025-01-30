СМИ: в ХМАО проходит оптимизация работы окружного правительства

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук проводит оптимизацию работы правительства российского субъекта, отказываясь от принятых при его предшественнице Наталье Комаровой установок функционирования региональных властей .
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