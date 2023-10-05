Развернувшись на Восток, смотрим на Запад

В России скопилось 150 тысяч китайских контейнеров. В них из Китая в нашу страну поставляются различные товары, а обратно контейнеры не идут: нам просто нечего предложить соседям, что бы их заинтересовало.
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