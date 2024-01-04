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"Нас нельзя трогать!" Мигранты ставят русским ультиматум

"Нас нельзя трогать!" Мигранты ставят русским ультиматум

Новый год, увы, начался с очередного миграционного скандала. В Челябинске толпа детей мигрантов набросилась с палкой на бойцов СВО и их жён, в Нижнем Новгороде таксист-иностранец выкинул девушку из машины в ночь на мороз, в Новосибирске другой таксист-мигрант ограбил пассажира, избив его.

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Комментарии
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Валерий Бирюков
До тех пор пока в правительстве будет Хуйснуллин в миграционной политике ничего не изменится
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8 час.
Александр Конкин
Сначала &#39;Закон&#39; глушил русских (славян) через продажных ментов, прокурорских и судей, а теперь чему удивляться? Хочешь в Россию? Принимай крещение и вперёд! Какие мечети? Много Храмов Православных появилось у наших &#39;братьев&#39; за крайние 30 лет?
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8 час.
Roman
👍
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2 час.

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