Это первые рендеры iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Никаких изменений в дизайне, зато совершенно новая кнопка на боковой грани

Ресурс MacRumors опубликовал предварительные рендеры смартфонов iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. Рендеры созданы на основе данных о прототипах новых смартфонов, так что какие-то детали к анонсу могут измениться.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии