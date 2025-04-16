Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Задержанный в ЛНР агент проходил спецподготовку на подконтрольной ВСУ территории

Задержанный в ЛНР россиянин, который по заданию спецслужб Украины готовил покушение на местного депутата, проходил специальную подготовку на подконтрольной Киеву территории.

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Комментарии
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Андрей
Что за хрень? Царьградовцев вовсю блокируют? Статья Царьграда в МТ: &quot;Рабы умирали - азербайджанцы набивали карманы: Суд в России отпустил. А дальше грянул гром&quot; - при попытке открыть появляется: &quot;Предупреждение: Вероятная угроза безопасности&quot;  и так почти во всех материалах Царьграда
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19 час.
Андрей
На МТ - действительно хрень - статья &quot;Рабы умирали - азербайджанцы набивали карманы: Суд в России отпустил. А дальше грянул гром&quot; -  свободно открылась на Дзене
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19 час.
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