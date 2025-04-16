Задержанный в ЛНР россиянин, который по заданию спецслужб Украины готовил покушение на местного депутата, проходил специальную подготовку на подконтрольной Киеву территории.
Задержанный в ЛНР агент проходил спецподготовку на подконтрольной ВСУ территории
Комментарии
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Андрей
Что за хрень? Царьградовцев вовсю блокируют? Статья Царьграда в МТ: "Рабы умирали - азербайджанцы набивали карманы: Суд в России отпустил. А дальше грянул гром" - при попытке открыть появляется: "Предупреждение: Вероятная угроза безопасности" и так почти во всех материалах Царьграда
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19 час.
Андрей
На МТ - действительно хрень - статья "Рабы умирали - азербайджанцы набивали карманы: Суд в России отпустил. А дальше грянул гром" - свободно открылась на Дзене
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19 час.
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