Задержанный в ЛНР агент проходил спецподготовку на подконтрольной ВСУ территории

Андрей

Что за хрень? Царьградовцев вовсю блокируют? Статья Царьграда в МТ: "Рабы умирали - азербайджанцы набивали карманы: Суд в России отпустил. А дальше грянул гром" - при попытке открыть появляется: "Предупреждение: Вероятная угроза безопасности" и так почти во всех материалах Царьграда