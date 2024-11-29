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Царьград

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Взрыв газа в Пседах: Погибла женщина, пострадали трое детей

Взрыв газа в Пседах: Погибла женщина, пострадали трое детей

В селе Пседах, Ингушетия, произошёл взрыв бытового газа в частном доме. Погибла женщина, трое её детей получили травмы, один из них в реанимации.

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