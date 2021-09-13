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Посетители салонов Tele2 получат еще более качественный сервис благодаря технологии SD-WAN

Посетители салонов Tele2 получат еще более качественный сервис благодаря технологии SD-WAN

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, успешно протестировал в салонах технологию SD-WAN (программно-определяемые распределенные сети).

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