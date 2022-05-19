Воробьев о возвращении Самсонова в «Металлург»: «Маловероятно. Он хочет остаться в НХЛ»

В «Металлурге» оценили возможность возвращения Ильи Самсонова из «Вашингтона». «Это маловероятно. Контракт заканчивается, но, по нашей информации, он хочет там остаться», – сказал главный тренер магнитогорского клуба Илья Воробьев.
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