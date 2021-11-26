На вооружение топографической части ВВО в Бурятии поступил новейший автоматизированный машинный комплекс «Волынец»

По сравнению с прежними образцами вооружения в передвижной системе ПЦТС-1 конструктивно предусмотрено решение обширного ряда задач, в том числе оперативного создания и обновления геоинформационных документов, анализа и оценки местности, размножения цифровой информации.
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