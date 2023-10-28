Генсек РФС о желании провести дома ноябрьские матчи сборной России: «Это другая мотивация. Игрокам легче настраиваться»

В октябре сборная России победила Камерун (1:0) в Москве и сыграла вничью с Кенией (2:2) в Турции. «Матч сборной России с Кенией показал, что – при всем уважении к сопернику – нашим игрокам легче настраиваться на неофициальные соревнования, когда матчи проходят дома.