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Газета.ру

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На плато Абу-Тартур в Египте нашли зубы семи видов древних акул

На плато Абу-Тартур в Египте нашли зубы семи видов древних акул

Палеонтологи обнаружили в египетской пустыне на плато Абу-Тартур зубы семи видов древних акул. Это следует из статьи группы исследователей во главе с палеонтологом Тареком Ясином из Каирского университета, опубликованной в журнале Cretaceous Research.

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