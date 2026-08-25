На плато Абу-Тартур в Египте нашли зубы семи видов древних акул

Палеонтологи обнаружили в египетской пустыне на плато Абу-Тартур зубы семи видов древних акул. Это следует из статьи группы исследователей во главе с палеонтологом Тареком Ясином из Каирского университета, опубликованной в журнале Cretaceous Research.
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