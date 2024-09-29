Болеем за наших💪🏆🔥 6 октября "Бузулук" встретится с "ЕРС Комплект" (Волгоград) в рамках 13 тура Чемпионата Волгоградской области по футболу.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Болеем за наших💪🏆🔥 6 октября "Бузулук" встретится с "ЕРС Комплект" (Волгоград) в рамках 13 тура Чемпионата Волгоградской области по футболу.