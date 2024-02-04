Пушилин: в ДНР выделены 178 участков для строительства жилья под льготную ипотеку

В Донецкой народной республике рассматривают возможность строительства жилья под льготную ипотеку. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в рамках пленарного заседания тематического дня "Инфраструктура и среда для жизни" на форуме-выставке "Россия" на ВДНХ, пишет РИА Новости.