Мухаметшин заявил, что Татарстан в полном объеме реализует народную программу «Единой России»

В Татарстане продолжается полное выполнение народной программы партии «Единая Россия», о чем сообщил Секретарь Татарстанского реготделения и Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин в интервью московским журналистам перед XXII съездом партии.
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