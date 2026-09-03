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Татар-информ

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София Дзепка — вторая после короткой программы на Гран-при в Бангкоке

София Дзепка — вторая после короткой программы на Гран-при в Бангкоке

Фото: скриншот с трансляции Российская фигуристка чисто откатала короткую программу в Бангкоке, но техническая ошибка в стартовом протоколе стоила ей балла.

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