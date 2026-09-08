Мирошник: Россия предлагает реальные варианты урегулирования, но отклика нет

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в Российском культурном центре в Пекине заявил, что российская сторона предложила реальные варианты урегулирования кризиса на Украине, однако они не находят отклика ни у Европы, ни у киевского режима.
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