Тут интересное событие произошло на просторах СНГ, связанное с пенсионерами. Дело в том, что до недавнего времени действовало общее для всего СНГ пенсионное соглашение 1992 года, согласно которому при вычислении итогового размера пенсии человека суммировался трудовой стаж, наработанный сначала на территории СССР (де-факто до 1992 года), а потом – с распадом Советского Союза – уже на территории бывшей союзной республики, которая была участником договора.
"Пенсий для мигрантов больше не будет". Власти услышали народ и вышли из предательского договора 1992 года – но радоваться рано
Комментарии
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Эльвира Величутина
А детей-то всех зачем обеспечивать. Эти "рожальные машины" обескровят скоро сю соцпомощь россиянкам.
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12 час.
Дмитрий Бакланов
Россиянки считают, видимо, эту соцпомощь нищенской и рожать не хотят.
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12 час.
Владимир Шалимов
"Как сделать так, чтобы "новые граждане" России (из Средней Азии) не только правами пользовались, но и исполняли свои конституционные обязанности?" (цит.). Да очень просто: свести импорт "перетрудившихся" мигрантов к нулю. Нет больше в нашем Отечестве таджика (узбека, казаха, грузина, азера, хохла, молдаванина) - нет проблем (никаких!) Зачем нам эта несметная стая голодных шакалов в тюрбанах или без тюрбанов? Но эти проблемы может решить только новая власть. Нынешняя слишком погрязла в миграционной коррупции.
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6 час.
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