"Пенсий для мигрантов больше не будет". Власти услышали народ и вышли из предательского договора 1992 года – но радоваться рано

Владимир Шалимов

"Как сделать так, чтобы "новые граждане" России (из Средней Азии) не только правами пользовались, но и исполняли свои конституционные обязанности?" (цит.). Да очень просто: свести импорт "перетрудившихся" мигрантов к нулю. Нет больше в нашем Отечестве таджика (узбека, казаха, грузина, азера, хохла, молдаванина) - нет проблем (никаких!) Зачем нам эта несметная стая голодных шакалов в тюрбанах или без тюрбанов? Но эти проблемы может решить только новая власть. Нынешняя слишком погрязла в миграционной коррупции.