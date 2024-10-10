Алаудинов: Зеленского вряд ли оставят в живых на фоне провалов ВСУ

Командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что линия обороны Украины прорвалась минимум на десяти участках.
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