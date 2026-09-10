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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Почеттино хочет, чтобы Кейн получил «Золотой мяч»: «Он этого заслуживает за свою карьеру, как Модрич, Каннаваро, Бензема»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино ответил на вопрос о том, может ли нападающий «Баварии» Харри Кейн выиграть « Золотой мяч » в этом году.

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