Захарова: выражение "лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать" пришло из КНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала ТАСС, что выражение «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать» пришло из Китая.
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