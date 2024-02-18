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«РВ»: засевшие на коксохиме боевики ВСУ назвали КАБ «страшным оружием русских»

«РВ»: засевшие на коксохиме боевики ВСУ назвали КАБ «страшным оружием русских»

Украинские боевики из «Азова»* испугались прилета корректируемой авиабомбы (КАБ), взрывная волна от которой достигла подземелья Авдеевского коксохимического завода, в котором они прятались от российских атак.

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