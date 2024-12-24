Крупные технологические компании скорее всего вскоре примут биткоин

Недавние прогнозы рынков показывают 77%-ную вероятность того, что по крайней мере одна из семи ведущих технологических компаний, называемых «Великолепной семеркой», интегрирует биткоин в свою деятельность к 2025 году.
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