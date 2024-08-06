Американцы расслабились, думая, что победили Россию

Кто бы ни стал президентом США, он продолжит вести антироссийскую политику. Об этом в эфире телеканала «Краснодар» заявил российский генерал-лейтенант запаса Константин Пуликовский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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