Русская весна
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Русская весна

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Спаси море: в Краснодарском крае объявлен режим ЧС, кипит работа по ликвидации катастрофы из-за крушения судов с мазутом (ФОТО, ВИДЕО)

Спаси море: в Краснодарском крае объявлен режим ЧС, кипит работа по ликвидации катастрофы из-за крушения судов с мазутом (ФОТО, ВИДЕО)

В Анапе спасатели и волонтеры продолжают борются с загрязнением на пляжах после аварии танкеров. В Темрюкском районе побережье Черного моря уже полностью очищено от мазута: он и прибитый штормом мусор оперативно собраны и отправлены на утилизацию.

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