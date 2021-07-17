Алферова и Абдулов: как родилась и умерла любовь самой красивой пары СССР

Не так давно исполнилось 70 лет одной из самых красивых актрис советского кино 80-х Ирине Алферовой. Кто-то помнит ее как нежную Констанцию из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", а кто-то вспоминает как Дашу Телегину из "Хождений по мукам".