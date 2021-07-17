smi.today

1 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Махамбет Толеугазин
    .. Петров и Башаров сработали ... тут даже к бабке не ходи ...Мощный взрыв прог...
  • Суворов Василий
    Ласковое дитяти у двух папок сосёт.Парфенова с голов...
  • Sergiy Che
    Правда вот со своими белорусскими вакцинами как то не очень... ))Беларусь единстве...

Алферова и Абдулов: как родилась и умерла любовь самой красивой пары СССР

Алферова и Абдулов: как родилась и умерла любовь самой красивой пары СССР

Не так давно исполнилось 70 лет одной из самых красивых актрис советского кино 80-х Ирине Алферовой. Кто-то помнит ее как нежную Констанцию из фильма "Д’Артаньян и три мушкетера", а кто-то вспоминает как Дашу Телегину из "Хождений по мукам".

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх