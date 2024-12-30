Что было раньше, курица или яйцо? Биология даёт однозначный ответ

Этот вопрос, кажется, преследует человечество с незапамятных времен. Что первично: курица, несущая яйца, или яйцо, из которого вылупляется цыпленок? За простым, почти детским, вопросом кроется целая бездна эволюционной истории.
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