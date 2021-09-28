Курс валют НБМ на 28 сентября

Молдавский лей немного ослабил по отношению к доллару, но укрепился по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте примерно 0,2 бана, но отыграл у единой европейской валюты почти четыре с половиной бана, передает Noi.
Молдавский лей немного ослабил по отношению к доллару, но укрепился по отношению к евро. В частности, за день он уступил американской валюте примерно 0,2 бана, но отыграл у единой европейской валюты почти четыре с половиной бана, передает Noi.
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