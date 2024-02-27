Кастаньо рассказал, что в Колумбии были недовольные его переходом в Россию

Кевин Кастаньо признался, что в Колумбии не все были в восторге от его перехода в «Краснодар». Новобранец «Краснодара», опорный полузащитник Кевин Кастаньо рассказал, что после его подписания контракта с российской командой не все были довольны его поступком.
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