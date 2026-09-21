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«Исчезла половина десертов! Мы больше не можем поддерживать армию» – киевские рестораторы

«Исчезла половина десертов! Мы больше не можем поддерживать армию» – киевские рестораторы

Для украинского бизнеса в столице наступили тяжелые времена. Об этом в репортаже канала «Общественное» рассказали владельцы сети гастрономических заведений в Киеве Анна и Станислав Завертайло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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