«Исчезла половина десертов! Мы больше не можем поддерживать армию» – киевские рестораторы

Для украинского бизнеса в столице наступили тяжелые времена. Об этом в репортаже канала «Общественное» рассказали владельцы сети гастрономических заведений в Киеве Анна и Станислав Завертайло, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Пэтро, ты бачив як москалы чекають наше ПЫВО? И як же? ПИИИВО!!! Вот поубывав бы! А як они нас? А нас то за що?