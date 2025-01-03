Мировой товарный флот мельчает на фоне потери Китаем управления глобальной торговлей

Перенаправление мирового товаропотока из Китая в другие порты Азии, угроза введения ЕС экологических норм и крупные сбои в международной торговле, включая прошлогодние нападения на суда в Красном море, повлияли на спрос на самые крупнотоннажные суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии